La gara dello Zini apre la 21^ giornata del campionato di Serie A. Cremonese e Lecce si giocano preziosi punti salvezza. La squadra di Ballardini rinnovata nello spirito, nelle prestazioni e anche nell'umore affronta questa gara dopo la seconda impresa: dopo aver eliminato il Napoli in Coppa Italia ai rigori, i grigiorossi sono riusciti a qualificarsi per le semifinali della coppa nazionale battendo la Roma all'Olimpic o. Dunque la condizione psico-fisica della Cremonese è delle migliori. Il Lecce, d'altro canto, vuole tenere a distanza la zona calda della classifica e soprattutto deve riscattare la sconfitta subita al Via del Mare contro la Salernitana. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15.

Cremonese, Ballardini recupera Chiriches e Pickel

Il successo nei quarti di Coppa Italia ha caricato non poco l’ambiente. In mediana torna Pickel, reduce dal turno di squalifica mentre non è detto che Benassi esca dall’XI di partenza. In difesa ai box c’è il solo Lochoshvili con Ballardini che però recupera Chiriches. L’ex Sassuolo andrà a completare il terzetto con Ferrari (favorito su Bianchetti) e Vasquez. Davanti pronto il duo Okereke-Dessers con Ciofani che quindi potrà essere un’arma da usare in corso d’opera. Indisponibili anche Quagliata e Buonaiuto.



CREMONESE (3-5-2), la probabile formazione: Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti Meité, Valeri; Dessers, Okereke. All. Ballardini