Le scelte di Sarri

Il dubbio della vigilia riguardava l'impiego dall'inizio di Felipe Anderson, frenato da un affaticamento muscolare. Il brasiliano è soltanto in panchina, con Pedro dall'inizio a destra in un tridente comprendente il grande ex Mattia Zaccagni e Ciro Immobile, di nuovo titolare in campionato dopo i 45 minuti in settimana in Coppa Italia. L'altra novità riguarda la panchina di Lazzari, con Hysaj e Marusic titolari. Per il resto, consueta formazione con l'altro ex Casale accanto a Romagnoli e la coppia di mezzali Milinkovic-Luis Alberto con Cataldi in regia