La sfida dell'U-Power Stadium chiude il lunedì della 21^ giornata del campionato di Serie A. Palladino opta per il tandem d'attacco Petagna-Mota con Caprari a supporto. Pessina nella linea dei centrocampisti. Stankovic schiera subito Cuisance e Gunter, Djuricic dietro Lammers e Gabbiadini. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD