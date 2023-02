Il Bologna ha nel mirino un posto in Europa ma per continuare la sua ascesa in classifica ha bisogno di battere il Monza al Dall'Ara. La squadra di Thiago Motta ritrova Arnautovic per la panchina e schiera Orsolini nel quartetto d'attacco senza altre vere punte. Il Monza mette in campo nove italiani nell'undici titolare. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15