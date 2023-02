Empoli-Spezia, le probabili formazioni: torna Gyasi dal 1'

Zanetti deve scegliere, in difesa, uno tra Ebuehi e Stojanovic mentre a centrocampo sono in ballottaggio Akpa Akpro e Henderson con il primo favorito. Nello Spezia torna Gyasi che farà coppia con Shomurodov. Nzola è recuperato ma parte dalla panchina. Gioca dal 1' Wisniewski. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15 Condividi

Sfida salvezza al Castellani con l'Empoli che vuole tenere a debita distanza le posizioni pericolose della classifica. La squadra di Zanetti è reduce dalla sconfitta contro la Roma ma il suo campionato, fino a questo momento, con i 26 punti conquistati è decisamente positivo. Difficile rivedere Ismajli dal 1' anche se il giocatore è recuperato mentre Aka Akpro e Henderson si giocano una maglia da titolare con il primo favorito. Lo Spezia ha bisogno di punti per allontanare le zone calde. La squadra di Gotti arriva a questa partita dopo la sconfitta interna, per 3-0, con il Napoli. I liguri hanno solo 4 punti di vantaggio sul Verona terzultimo e devono cercare in ogni modo di fare punti. Tanti gli indisponibili per Gotti ma anche l'inerimento nell'undici iniziale di Wisniewski. Torna Gyasi dalla squalifica, Nzola è recuperato ma non dovrebbe partire dall'inizio. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15.

Empoli, ballottaggio Ebuehi-Stojanovic Ismajli è recuperato mentre Grassi può riassaporare una convocazione per essere poi pienamente a disposizione nella prossima giornata. Questo il quadro clinico in casa Empoli con Zanetti che recupera pedine preziose. In difesa, detto di un ballottaggio Stojanovic-Ebuhei con il secondo in vantaggio, non pare esserci l’idea di forzare fin da subito il rientro dal 1’ di Ismajli. In mediana Haas, Henderson e Akpa Akpro lottano per una maglia.

EMPOLI (4-3-2-1), la probabile formazione: Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. All. Zanetti.