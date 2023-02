Partita dai mille colpi di scena. Al 20' Parisi evita un gol di mano sulla linea e il Var è impietoso: calcio di rigore ed espulsione. Verde prima sbaglia, ma ha un secondo tentativo per l'ingresso affrettato di Luperto in area e si riscatta. Poco dopo, arriva la doppietta con un sinistro sotto l'incrocio. Nella ripresa resta in 10 anche lo Spezia per un doppio giallo a Esposito: l'Empoli ci crede, riapre il match con Cambiaghi e, nel recupero, Vignato segna il pari al debutto con la nuova maglia