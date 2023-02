La sfida tra Inter e Udinese chiude il sabato di Serie A. Ampio turnover in ottica Champions per Inzaghi che ripropone dall'inizio Handanovic e Brozovic. La coppia d'attacco è Dzeko-Lukaku, Darmian scala in difesa. Sottil si schiera a specchio e punta su Thauvin e Beto in avanti, mentre Pereyra gioca a centrocampo. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD