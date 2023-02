Sampdoria-Bologna, le probabili formazioni: Stankovic ritrova Leris

Stankovic ritrova Leris che torna titolare sulla corsia di destra. Ancora qualche nodo da sciogliere dalla mediana in su con Cuisance, Sabiri, Djuricic e Rincon a giocarsi due posti. Thiago Motta può contare su Lucumì, Posch sembra destinato a giocare sulla destra, mentre Arnautovic sarà sostituito da Barrow. Diretta alle 15.00 sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky Condividi

Nella sfida che apre il sabato della 23^ giornata del campionato di Serie A, la Sampdoria ha bisogno di punti per poter continuare a sperare nella salvezza. La squadra di Stankovic sta lottando al massimo delle sue possibilità e non vuole lasciare nulla di intentato come dimostra il pareggio rimediato nell'ultimo turno contro l'Inter. L'allenatore serbo ritrova Leris che rientra dal turno di squalifica. A Marassi arriva un Bologna che resta deciso a provare a conquistare un posto in Europa che attualmente dista una sola lunghezza. La squadra di Thiago Motta arriva a questo match dopo la sconfitta casalinga contro il Monza. Diretta alle 15.00 sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky

Sampdoria, Stankovic ritrova Leris Stankovic ritrova Leris che rientra dal turno di squalifica. L'esterno tornerà quindi dal primo minuto con Zanoli che scivola in panchina. Attacco e difesa (con Murillo ancora titolare) non paiono essere in discussione. Discorso diverso invece per centrocampo e trequarti. Ci sono infatti in corsa Sabiri, Djuricic, Rincon e Cuisance. Detto che Winks pare inamovibile, va risolto il resto: al momento ci sono Cuisance e Djuricic in pole.

SAMPDORIA (3-4-1-2), la probabile formazione: Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Leris, Cuisance, Wings, Augello; Djuricic; Lammers, Gabbiadini. All. Stankovic