La Cremonese trova la sua prima vittoria in campionato battendo la Roma 2-1. Sblocca Tsadjout con un bellissimo gol al volo, Spinazzola pareggia nella ripresa dopo che Mourinho aveva rivoluzionato la squadra. Decide un rigore trasformato nel finale da Ciofani. La Cremonese si rilancia anche in chiave salvezza, la Roma manca l'aggancio al secondo posto. Mourinho espulso per proteste: non sarà in panchina contro la Juve

