Prima vittoria in campionato per la Cremonese che sorprende la Roma per la seconda volta in stagione dopo la coppa Italia. Ancora protagonista Tsadjout che dopo il gol al Torino si ripete con i giallorossi. Decisiva la rete di Ciofani appena subentrato su rigore. Spinazzola, autore del momentaneo pareggio, il migliore fra i giallorossi. Mourinho espulso a inizio ripresa. Ecco tutti i voti del match