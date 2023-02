Il Napoli vince 2-0 a Empoli e allunga ulteriormente in classifica. Apre le marcature l’autorete di Ismajli che beffa il suo portiere con un tocco maldestro, il bis lo serve Osimhen con un tap in dopo la respinta corta di Vicario. La capolista gioca l’ultimo quarto di gara con un uomo in meno per il rosso diretto a Mario Rui, autore di un brutto fallo da reazione, ma il punteggio al Castellani non cambia più

CLASSIFICA