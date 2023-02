Il Napoli non si ferma e vince anche a Empoli nella 24^ giornata di campionato, portandosi momentaneamente a +18 sull'Inter. Azzurri in vantaggio grazie all'autogol di Ismajli, poi la solita rete di Osimhen a chiudere i conti, ma il nigeriano non è l'MVP del match. Nella ripresa la squadra di Spalletti resta in dieci uomini per l'espulsione di Mario Rui, i peggiore dei suoi. Tra i toscani si salva Vicario. Le pagelle di Davide Polizzi: tutti i voti

EMPOLI-NAPOLI 0-2: GOL E HIGHLIGHTS