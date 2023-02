Al 'Via del Mare' si gioca il secondo anticipo della 24^ giornata del campionato di Serie A. Si affrontano Lecce e Sassuolo. Baroni schiera Tuia in difesa al posto di Umtiti, in attacco con Ceesay e Strefezza c'è Banda. Dionisi recupera Berardi che completa il tridente con Defrel e Bajrami. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD