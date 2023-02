Paulo Sousa deve fare a meno di Bronn squalificato e sembra orientato a schierare Piatek-Bonazzoli come coppia d'attacco viste le non perfette condizioni di Dia. Tre assenze importanti per Palladino che, però, recupera Carlos Augusto. Ballottaggio tra Caprari e Dany Mota. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 di Sky, alle 15.

Dopo la sconfitta contro la Lazio nella prima uscita con la sua nuova squadra, Paulo Sousa vuole iniziare a fare punti per allontanare la zona retrocessione su cui la Salernitana ha, al momento, quattro punti di vantaggio. L'allenatore portoghese deve fare a meno di Bronn squalificato. In attacco con Dia non al meglio la coppia dovrebbe essere formata da Piatek e Bonazzoli con Vilhena a lavorare da trequartista. Il Monza è reduce dal ko interno contro il Milan e vuole riprendere il cammino in campionato. Palladino deve rinunciare a tre giocatori per squalifica: Marlon, Birindelli e Rovella e non ha ancora sciolto il dubbio tra Caprari e Dani Mota. L'unica certezza è che rientrerà Carlos Augusto che sarà schierato come di consueto sulla sinistra. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 di Sky, alle 15.