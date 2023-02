Trasferta a Verona per la Fiorentina che al Bentegodi cerca un successo in campionato che manca ormai dallo scorso 7 gennaio. Match importante anche per i padroni di casa dell’Hellas che in caso di vittoria aggancerebbero lo Spezia attualmente quart’ultimo in classifica. Italiano sceglie Cabral in attacco insieme ad Ikoné e Gonzalez, out Milenkovic. Zaffaroni si affida a Lasagna supportato da Ngonge. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.30