Le scelte di Zanetti

Il problema più grave per l'allenatore dell'Empoli è l'assenza di Guglielmo Vicario, out per un problema al costato. Il portiere ha provato anche a forzare il recupero nella rifinitura di stamattina, ma la scelta dello sfaff è stata quella di non rischiarlo. Al suo posto esordio stagionale per Samuele Perisan, classe 1997. Recupera invece Caputo, schierato al fianco di Satriano in attacco al posto di Piccoli. Tornano dalla squalifica Bandinelli e Akpa Akpro, mezzali ai lati del regista Marin e con Baldanzi trequartista. In difesa la novità è rappresentata dal ritorno tra i titolari di Stojanovic a destra al posto di Ebuehi