Le parole di Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus

"È una partita importante, non credo sia da dentro o fuori. Noi guardiamo due classifiche: una dice che abbiamo 50 punti, l'altra che ne abbiamo 9 meno della Roma. Il rinnovo di Di Maria? Sicuramenteè un leader tecnico e dello spogliatoio: i giocatori importanti li vogliamo tenere con noi, come accaduto con Danilo. Stiamo parlando con lui, siamo fiduciosi. Dybala è stato importante alla Juve per sette stagioni: oggi è alla Roma, noi guardiamo al futuro della nostra squadra. La questione del risarcimento avanzata da Dybala? I verbali sono in mano ai nostri avvocati, nessuno di questi atti è stato vagliato da un giudice. Resto sorpreso come vengano pubblicati dai media atti di un processo che deve ancora iniziare. Non possiamo aggiungere altro"