Partita che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa salvezza quella tra lo Spezia e l’Hellas allo stadio Alberto Picco. Nel match delle 12.30 di questa 25^ giornata, il Verona cerca tre punti che significherebbero l’aggancio proprio sui liguri a 20 punti. Zaffaroni sceglie Faraoni e Depaoli sulle fasce. Out Montipò per febbre, esordio in Serie A per Perilli. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD