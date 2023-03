La formazione ufficiale del Lecce

• LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

• Nel Lecce out per squalifica Baschirotto, con Tuia gioca Umtiti. Davanti torna dal 1' Di Francesco (per Banda), nel tridente con Strefezza e Ceesay. Altre novità rispetto all'ultimo turno: Pezzella sulla sinistra per Gallo e Gonzalez per Blin.