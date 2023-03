Serie A

Il Milan al Franchi non approfitta del ko del Napoli contro la Lazio e non riesce a riprendersi il secondo posto in classifica, scivolando al quarto. L'Atalanta, fermata dall'Udinese, non riesce ad agganciare la Roma. Il Monza batte l'Empoli ed è decimo. Distanze invariate tra Spezia ed Hellas dopo il match al Picco. Ecco la classifica aggiornata con l'ordinamento della Lega Serie A SAMPDORIA-SALERNITANA LIVE