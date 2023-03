Serie A, le probabili formazioni del posticipo Torino-Bologna

Le ultime sulle formazioni del posticipo della 25^ giornata di Serie A. I granata si schierano con Karamoh e Miranchuk dietro a Sanabria. Arnautovic è in pole per l'attacco rossoblù. Il match delle 20.45 sarà disponibile su Sky Sport Calcio 4K e Sky Sport 251, con telecronaca di Davide Polizzi e Fernardo Orsi, da bordocampo Paolo Aghemo e Marco Nosotti

Sarà lo Stadio Olimpico Grande Torino il teatro del posticipo della 25^ giornata di Serie A tra Torino e Bologna . I ragazzi di Juric, che arrivano dalla sconfitta per 4-2 nel derby con la Juve e senza vittorie dal 5 febbraio, sfidano il Bologna di Thiago Motta in grande forma dopo l'ultima giornata terminata con una vittoria, di misura, contro l'Inter.

Arnautovic torna titolare

La squadra di Thiago Motta, dopo la vittoria contro l'Inter nell'ultima giornata, affrontano il Torino con la voglia di proseguire nella loro striscia positiva. Per i rossoblù torna Arnautovic, in pole rispetto a Barrow per una maglia da titolare, dietro di lui giocheranno Orsolini, Ferguson e Soriano. In difesa Soumaoro assieme a Lucumì, davanti a loro Schouten e Moro, preferito a Medel.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso, Schouten, Moro, Orsolini, Ferguson, Soriano, Arnautovic. All. Motta