Le scelte di Italiano

Turnover abbonante per Vincenzo Italiano, che deve pensare anche al ritorno degli ottavi di finale di Conference League in Turchia con il Sivasspor e oltre agli interpreti cambia anche il modulo. Prima novità in porta: Terracciano è indisponibile e non va nemmeno in panchina, gioca Sirigu dall'inizio. Dodò e Biraghi esterni di difesa, Milenkovic e Martinez Quarta coppia centrale. Mandragora e Amrabat a fare da filtro in mezzo al campo, poi Ikoné, Barak e Saponara ad agire dietro al centravanti Cabral: panchina per Bonaventura, Nico Gonzalez e Jovic