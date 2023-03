Secondo pareggio consecutivo per il Verona che non spezza il tabù vittoria che manca da un mese. Dopo un primo tempo equilibrato, la partita esplode nella ripresa. La squadra di Zaffaroni passa in vantaggio con Verdi, poi l'immediato pareggio di Sensi. Il Monza sfiora anche la vittoria con il gol annullato a Caprari per un fuorigioco di Petagna. La squadra di Palladino scivola al 12° posto, scavalcata dalla Fiorentina

VERONA-MONZA 1-1, LE PAGELLE