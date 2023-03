La Juve va avanti, si fa rimontare in 72 secondi e poi cala il poker contro la Samp. Due reti di testa aprono il match: prima Bremer, poi Rabiot. La squadra di Stankovic rimonta in poco più di un minuto con Augello e Djuricic. La sfida cambia nella ripresa con la doppietta di Rabiot che riporta avanti la Juve. Vlahovic sbaglia un rigore, poi la chiude Soulé nel recupero (al primo gol in bianconero). Allegri settimo con 38 punti, sempre in fondo la Samp

