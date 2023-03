Cremonese-Fiorentina 0-2: video, gol e highlights

Un gol per tempo per la Fiorentina, che batte in trasferta la Cremonese e si iscrive alla corsa per il settimo posto in classifica dopo la terza vittoria di fila in campionato. A sbloccare il risultato è Mandragora con un bel sinistro all'angolino, poi il raddoppio firmato da Cabral al termine di un'azione splendida: per il brasiliano è il sesto gol nelle ultime sei partite. Grigiorossi pericolosi nel finale con Okereke, ipnotizzato da Sirigu autore di un intervento super

