Vittoria importante in chiave Europa per il Torino che passa a Lecce per 2-0. Match deciso nel primo tempo dalle reti di Singo, che ha raccolto al volo uno splendido assist di Miranchuk, e di Sanabria che ha spinto in rete un'iniziativa travolgente di Radonjic sulla fascia sinistra. I granata salgono al settimo posto della classifica con 37 punti, il Lecce perde invece la terza partita consecutiva e resta a 27