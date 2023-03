Prosegue il momento positivo del Sassuolo che dopo aver battuto la Roma all’Olimpico si conferma in casa contro lo Spezia: gli emiliani, alla quarta vittoria consecutiva, si impongono per 1-0 grazie alla rete di Berardi su calcio di rigore. Neroverdi che salgono a quota 36 punti in classifica. Resta a 24, invece, lo Spezia che non riesce a confermarsi dopo il 2-1 del Picco contro l’Inter. Gli uomini di Semplici rimangono a +5 sulla zona retrocessione in attesa dei match delle dirette inseguitrici.