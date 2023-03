Serie A

La Samp abbandona l'ultimo posto dopo il 3-1 al Verona. Il Milan rischia di finire fuori dalla zona Champions dopo il ko di Udine, 1-1 nel derby lombardo tra Monza e Cremonese, pari anche tra Salernitana e Bologna. Negli anticipi del venerdì, l'Atalanta torna alla vittoria in casa contro l'Empoli. Non smette più di vincere il Sassuolo, 1-0 allo Spezia. In programma sia Juve-Inter che il derby di Roma. Ecco la classifica di Serie A, che vede sempre saldamente in testa il Napoli LIVE: TORINO-NAPOLI - FIORENTINA-LECCE