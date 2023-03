Ibra diventa il marcatore più 'anziano' della Serie A ma non basta al Milan per evitare la sconfitta a Udine. I padroni di casa passano dopo 9' con Pereyra. A fine primo tempo Ibra fa 1-1 segnando la ripetizione di un rigore (ingresso anticipato in area di Beto) concesso per mani di Bijol. Nel recupero zampata di Beto che fa 2-1. Nella ripresa la squadra di Pioli ci prova ma incassa il terzo gol con Ehizibue. Il 3-1 chiude il match, Milan fermo a 48, quarto posto a rischio