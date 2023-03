Finisce 3-1 tra Udinese e Milan. Thiaw è da 4 in pagella, Ibra sufficiente, Leao no. Nell'Udinese Success e Beto sopra tutti, bene anche Udogie, Ehizibue, Pereyra e Silvestri. Tutti i voti del telecronista della partita per Sky Sport: le pagelle di Maurizio Compagnoni