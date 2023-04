Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Sansone terminale offensivo

Thiago Motta deciso a schierare Sansone come terminale offensivo. Kyriakopoulos dovrebbe agire da trequartista sinistro, a centrocampo c'è il recuperato Dominguez. Sottil ritrova sia Success che Bijol ma anche Masina sembra completamente recuperato e pronto a essere schierato nella linea difensiva a tre.

La gara del Dall'Ara apre la domenica della 28^ giornata del campionato di Serie A. Bologna e Udinese puntano a dare ancora più lustro al campionato positivo che entrambe stanno disputando. La squadra di Thiago Motta vuole provare fino in fondo a raggiungere il settimo posto anche se le vittorie di Fiorentina e Juventus complicano questo percorso. Il Bologna schiera Sansone come terminale offensivo mentre Kyriakopoulos molto probabilmente agirà da trequartista esterno di sinistra. Qualche allarme rientrato per Sottil che può disporre nuovamente di Success (in coppia con Beto) e di Bijol che completa la difesa con Ezhibue e Masina, anche lui sembra totalmente recuperato per la gara di Bologna. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

Bologna, Sansone è il terminale offensivo A Casteldebole, il Bologna ha salutato il ritorno in gruppo di Skorupski, Dominguez e Zirkzee. Motta quindi recupera pezzi importanti del suo puzzle. In infermeria resta Arnautovic ma arriva anche Cambiaso. A sinistra pronto Lykogiannis mentre in mezzo dubbio tra Sosa e Lucumì. Kyriakopoulos dovrebbe agire da trequartista esterno ma battaglia con Soriano per una maglia dal primo minuto. In mediana torna Dominguez mentre in attacco ci sarà Sansone. BOLOGNA (4-2-3-1), la probabile formazione: Skorupsky; Posch, Soumaro, Lucumì, Lykogiannis; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Kyriakopoulos; Sansone. All. Motta