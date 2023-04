Empoli-Lecce, le probabili formazioni: Ismajli è recuperato

Al Castellani va in scena la prima sfida di oggi tra due squadre che hanno un margine di sicurezza sulla zona retrocessione ma che vogliono, entrambe, migliorare la propria classifica. Il Lecce va a Empoli con un punto di ritardo rispetto agli avversari diretti e ha l'opportunità del sorpasso in caso di vittoria. Baroni deve fare a meno di Umtiti e Maleh squalificati. Giocano Tuia e Gonzalez. Confermato il tridente con Strefezza, Colombo e Di Francesco. Zanetti recupera Ismajli per la sfida contro i giallorossi: il difensore sarà regolarmente in campo dal 1'. La coppia d'attacco sarà composta da Caputo e Satriano. Vicario non è recuperato, gioca ancora Perisan in porta. Diretta sull'App DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.30.

Empoli, Ismajli recuperato. Gioca ancora Perisan Un indisponibile e un acciaccato. Per il resto squadra al completo per mister Zanetti. In difesa Ismajli è recuperato e sarà regolarmente in campo dal 1'. Sulla corsia destra non pare esserci più molta sfida. Ebuehi ha di fatto spodestato Stojanovic. In avanti tornano in tanti dopo la sosta ma Caputo-Satriano dovrebbe essere la coppia prescelta. In porta invece giocherà nuovamente a Perisan. EMPOLI (4-3-1-2), la probabile formazione: Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. All. Zanetti