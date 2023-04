Roma-Sampdoria, le probabili formazioni: Abraham favorito su Belotti

La sconfitta dell'Inter in casa contro la Fiorentina riapre le possibilità per la Roma di un clamoroso aggancio in classifica. La squadra di Mourinho vuole fortemente un piazzameto Champions e la sfida contro la Samp potrebbe dare la spinta decisiva ai giallorossi. Tutttavia il tecnico portoghese deve fare i conti con una grave emergenza in difesa: sono out Ibanez, Mancini e Kumbulla e anche lo stesso Cristante riadattabile nel ruolo di centrale non ci sarà. Dunque gli unici disponibili, nel ruolo, sono Smalling e Llorente. Pellegrini dovrebbe agire sulla trequarti con Dybala alle spalle di Abraham che resta in ballottaggio con Belotti. nella Samp mancherà Nuytinck, torna Murillo a centro della difesa. Da valutare ancora il ruolo di Leris: sulla trequarti oppure da esterno di destra. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.

Roma, emergenza in difesa: out Ibanez, Mancini e Kumbulla Giallorossi con un piccolo record quanto a squalificati: contro la Samp mancheranno infatti Ibanez, Mancini, Kumbulla e Cristante. Grossi problemi quindi in difesa: neppure l’ipotesi Cristante centrale può essere usata. Che Mou passi a 4? Difficile ma con Smalling e Llorente resta il solo Celik. Coppia centrale formata da Wijnaldum e Matic a meno che Pellegrini non arretri con l’inserimento di El Shaarawy. In attacco Abraham e Belotti si giocano il posto con l'inglese al momento avanti nel ballottaggio. ROMA (3-4-2-1), la probabile formazione: Rui Patricio; Celik, Smalling, Llorente; Zalewski, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho