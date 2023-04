Entrambe cercavano una vittoria per migliorare una classifica già buona. Al Mapei finisce 1-1 tra Sassuolo e Torino. Meglio i granata nel primo tempo: chance per Sanabria, Radonjic, Singo e Linetty. Ma il Sassuolo segna con Pinamonti. Nella ripresa gol annullato per fuorigioco a Laurientè, il Toro risponde: segna Sanabria di testa. Qualche minuto più tardi altra rete annullata questa volta al Torino (Radonjic) per fuorigioco di Vlasic. Finisce 1-1, il Toro appaia a 38 l'Udinese

