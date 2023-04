Prosegue la striscia senza successi dell’Inter, che all’Arechi viene raggiunta al 90’ da un gol fortunoso di Candreva. Vantaggio di Gosens dopo 6’, i nerazzurri dominano e creano occasioni ma non la chiudono, anche per merito di un grande Ochoa. Palo di Barella, traversa di Lukaku, Lautaro tutto solo in contropiede spreca. E nel finale arriva la beffa per i nerazzurri, che in campionato non vincono da 4 turni