Dopo il 4-0 sul campo del Napoli, il Milan sfida l'Empoli a San Siro per conquistare punti pesanti in chiave Champions. Ampio turnover per Pioli proprio in vista dei quarti ancora con il Napoli: tanti cambi rispetto alla gara del Maradona, riposano Leao e Giroud e al loro posto ci sono Rebic e Origi. Dal 1' anche Pobega. Zanetti sceglie Piccoli al fianco di Caputo. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 alle 20.45. Disponibile su SKy Go, anche in HD