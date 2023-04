Sampdoria-Cremonese 2-3: video, gol e highlights

Serie A

Riprende la marcia scudetto del Napoli che sbanca Lecce. Frena il Milan, che non va oltre lo 0-0 in casa con l'Empoli e mantiene un solo punto di vantaggio sull'Inter, reduce da un altro passo falso sul campo della Salernitana. Perde punti anche l'Atalanta, che va ko in casa col Bologna e resta sesta. A centro classifica pari tra Udinese e Monza, rallenta la Fiorentina contro lo Spezia. In coda sorpasso della Cremonese sulla Samp