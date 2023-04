Serie A

Riprende la marcia scudetto del Napoli, che sbanca Lecce ed è distante appena quattro vittorie dal titolo. In ottica Champions, in attesa della sfida tra Lazio e Juve all'Olimpico, festeggia solo la Roma, terza dopo la vittoria sul campo del Torino. Sorpassate sia il Milan che l'Inter, fermate sul pareggio da Empoli e Salernitana. Il Bologna vince in trasferta contro l'Atalanta. In coda colpaccio del Verona, la Cremonese spera ancora