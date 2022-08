Prima gara in casa per la Cremonese, che ha giocato le prime due partite in trasferta. I grigiorossi tornano a disputare una gara casalinga in Serie A per la prima volta dal 5 maggio 1996 (9610 giorni al calcio d’inizio). Dessers e compagni sono imbattuti in casa contro il Torino in Serie A da tre partite (1 vittoria, 2 pareggi), dopo essere stati sconfitti in due delle prime tre occasioni (1 vittoria).