Fiorentina-Napoli, probabili formazioni: Biraghi torna titolare

Il Napoli ha l'opportunità di conquistare la vetta solitaria in classifica in caso di successo nella sfida del Franchi, Spalletti si affida all'undici tipo con i nuovi tutti in panca. Da valutare l'undici di Italiano dopo l'impegno in Conference. Biraghi torna titolare sulla sinistra.

Il match del Franchi completa una giornata ricca di big match. La Fiorentina, forte della qualificazione alla fase a gironi di Conference League, vuole continuare a stupire anche in campionato con l'opportunità di agganciare a quota 7 Milan, Lazio, Roma e Torino in caso di vittoria. D'altro canto il Napoli che potrebbe essere l'unica squadra a punteggio pieno al termime di questo turno e, dunque, solitario in vetta alla classifica. Si gioca All'Artemio Franchi alle ore 20.45.

Fiorentina, Biraghi torna titolare a sinistra Come successo settimana scorsa, l’impegno europeo dilata un po’ i tempi per un XI titolare sicuro. Biraghi potrebbe tornare a sinistra, Maleh e Mandragora sperano in una maglia. Traffico anche davanti con Sottil che pare in vantaggio ma come detto le cose possono cambiare nel giro di poche ore. FIORENTINA (probabile formazione) 4-3-3: Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Sottil. All. Italiano