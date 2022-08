Juventus-Roma, le probabili formazioni: McKennie trequartista centrale

Allegri deve fare ancora a meno di Pogba e Di Maria. Danilo giocherà accanto a Bremer da centrale, McKennie spostato nel ruolo di trequartista centrale. Anche Mourinho deve contare gli assenti: indisponibili Wijnaldum e Zaniolo, molto probabile l'avanzamento di Pellegrini accanto a Dybala con Abraham terminale offensivo. Diretta sull’app di DAZN e su ZONA DAZN disponibile sul canale 214 del telecomando Sky Condividi

Dopo Lazio-Inter, altro big match alla terza giornata di campionato. Allo Stadium la Juventus ospita una delle squadre più in forma del campionato, ovvero la Roma di José Mourinho che è reduce da due vittorie consecutive nelle prime due gare della stagione di Serie A. La Juventus, dopo l’esordio vincente contro il Sassuolo, è stata rallentata nella sua corsa dalla Sampdoria che ha bloccato i bianconeri sullo 0-0 di Marassi. Per i giallorossi, dunque, l’opportunità di mettere distanza tra se e la Juve, per Allegri l’occasione del riscatto dopo il mezzo passo falso di Genova. Diretta sull’app di DAZN e su ZONA DAZN disponibile sul canale 214 del telecomando Sky. Si gioca all’Allianz Stadium con calcio d’inizio alle 18.30.

Juve, gioca Perin. McKennie trequartista centrale Proseguono i programmi di recupero di Pogba e Di Maria. Il Fideo probabilmente tornerà per la Champions visto che non lo si vuole rischiare inutilmente. In vista della Roma riecco Szczesny ma il polacco non sarà titolare. Resta tra i pali Perin mentre Bonucci non figura nell'elenco dei convocati. In difesa Danilo si sposta al centro. Nel 4-2-3-1 probabile McKennie sarà il trequartista centrale.

JUVENTUS (probabile formazione) 4-2-3-1: Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, McKennie, Kostic; Vlahovic. Allegri