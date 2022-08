a DAZN: "Quando potremo lottare per lo scudetto? Mourinho è una persona ambiziosa e leader di questo progetto. Vogliamo migliorare ogni giorno, non dobbiamo aver paura di dire che siamo ancora lontani da altre squadre che lavorano da anni per lo scudetto. Non pensiamo a maggio, dobbiamo diventare più forti di partita in partita. Belotti? Siamo concentrati sola sulla partita, mancano quattro-cinque giorni, vediamo cosa succede". Intanto la Roma è vicinissima a un nuovo centrocampista.