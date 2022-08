Monza-Udinese, le probabili formazioni

All'U-Power Stadium Monza e Udinese sono a caccia di un risultato positivo. Stroppa è senza Ranocchia e Pablo Mari e non è certo di schierare dal primo minuto Pessina. Sottil deve rinunciare a Nehuen per squalifica (due turni) ed è pronto a schierare Ebosele nell'undici iniziale. Non ancora certa la presenza di Beto come partner di Deulofeu.

E' già tempo di esami per il Monza che non ha iniziato il suo campionato nel migliore dei modi. La sqyadra di Stroppa ha perso entrambe le gare di campionato disputate, ma soprattutto è uscito con le ossa rotte dal 'Maradona' sconfitto dal Napoli 4-0. L'occasione di conquistare i primi tre punti in Serie A si presenta all'U-Power Stadium contro un'Udinese che non è messa troppo meglio dopo il ko di San Siro contro il Milan e il pari senza reti contro la Salernitana alla Dacia Arena. Diretta sull'app di DAZN e su ZONA DAZN, canale 214 del telecomando Sky alle 18.30.

Monza, Stroppa senza Ranocchia e Pablo Mari Sono ancora numerosi i problemi di formazione che deve affrontare Giovanni Stroppa. L'allenatore del Monza non potrà contare sugli infortunati Ranocchia e Pablo Mari. Non in perfetto condizione anche Dany Mota e Carlos Augusto. Matteo Pessina è in netto miglioramento ma non ancora sembra in grado di poter partire nell'undici titolare. Per lui panchina e probabile impiego a gara in corso. MONZA (probabile formazione) 3-5-2: Di Gregorio; Marlon, Antov, Carboni; Birindelli, Valoti, Sensi, Carlos Augusto, Molina; Petagna, Caprari. All. Stroppa