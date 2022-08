La Sampdoria è la squadra che ha perso più partite in Serie A nel 2022; nessuna formazione ha pareggiato più della Salernitana nel periodo (nove, alla pari dell’Empoli). La Sampdoria non ha segnato in queste due prime giornate di campionato: non è mai rimasta nella sua storia a secco di gol in tutte le prime tre partite disputate in un torneo di Serie A