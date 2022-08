Cioffi si affida in attacco alla coppia Henry-Lasagna. Gasperini manda in campo Ederson, Muriel sacrificato per fare spazio a Lookman e Malinovskyi. Terminale offensivo Zapata. Diretta alle 18.30 sull'App di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky

Verona, in attacco la coppia Henry-Lasagna

Rientro di Ceccherini, che può essere schierato dal primo minuto. In difesa è arrivato Hien ma pare ancora presto per vederlo in campo da subito. A centrocampo dubbio Faraoni-Terracciano, con il primo favorito. In attacco Cioffi si affida alla coppia Henry-Lasagna.

VERONA (probabile formazione) 3-5-2: Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna. All. Cioffi