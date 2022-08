Cioffi lancia Terracciano. Con Faraoni malconcio per un problema alla caviglia e nemmeno in panchina, largo a destra c'è il giovane classe 2003 Filippo Terracciano, prodotto del settore giovanile gialloblu. Figlio d'arte, anche suo papà Antonio ha giocato in Serie A con la maglia dell'Hellas. Per Terracciano non si tratta di un esordio assoluto: ha già debuttato lo scorso 20 marzo contro l'Empoli