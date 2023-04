Cremonese-Empoli, le probabili formazioni: Piccoli verso una maglia da titolare

Ballardini recupera Dessers, Okereke e Benassi. Il primo favorito come partner di Tsadjout in attacco. Bianchetti squalificato, Vasquez al centro della difesa. Vicario è recuperato ma Zanetti schiera ancora Perisan. In attacco Piccoli verso una maglia da titolare accanto a Caputo. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.30. Condividi

La gara dello Zini apre la 30^ giornata del campionato di Serie A. Dopo il successo di Marassi contro la Sampdoria e dopo aver abbandonato l'ultimo posto in classifica, la formazione di Ballardini vuole provare a bissare la vittoria dello scorso turno per provare a chiudere questo campionato nel migliore modo possibile data la distanza dalla salvezza. La Cremonese recupera Dessers, Okereke e Benassi. Tsadjout è certo di una maglia da titolare in attacco. A Cremona arriva un Empoli che è in una situazione di classifica molto tranquilla e ha l'obiettivo di migliorare, per quanto possibile, la sua posizione. Vicario torna ma tra i pali ci dovrebbe essere ancora Perisan. Piccoli favorito per una maglia da titolare accanto a Caputo con Baldanzi alle spalle. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.30.

Cremonese, tre rientri per Ballardini Buone notizie per i lombardi sul fronte recuperi: per la delicata sfida contro l’Empoli Ballardini ritrova Dessers, Okereke e Benassi. Out invece Ciofani che ha rassicurato sulle sue condizioni ma che ha bisogno di riposo. L’attaccante starà out per almeno 10 giorni. Davanti il favorito è Tsadjout mentre possibile una staffetta tra Dessers e Okereke. Bianchetti è squalificato mentre Ferrari e Quagliata si sono allenati a intermittenza. In difesa quasi sicuro lo slittamento di Vasquez al centro della linea con Aiwu (leggermente favorito) e Lochoshvili ai suoi lati. CREMONESE (3-5-2), la probabile formazione: Carnesecchi; Aiwu, Vasquez, Lochoshvili; Ghiglione, Meite, Castagnetti, Bonaiuto, Quagliata; Tsadjout, Dessers. All. Ballardini