La sfida del Via del Mare tra Lecce e Sampdoria apre la domenica di Serie A. Baroni ripropone dal 1' Strefezza che completa il tridente offensivo insieme a Ceesay e Di Francesco. A centrocampo gioca Oudin. Stankovic sceglie la difesa a 3, in avanti Djuricic e Lammers a supporto di Gabbiadini. Umtiti sfiora subito il vantaggio. Diretta su Sky Sport Calcio e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD