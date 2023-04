La Roma infila il terzo successo di fila in campionato senza subire reti. Cristante calcia un rigore sul palo, Bove segna sulla ribattuta. Nella ripresa Pellegrini si riscatta dopo l’errore in Europa League facendo 2-0 in contropiede, Rui Patricio determinante parando un rigore a Pereyra che aveva la chance per riaprirla. Nel recupero il sigillo di Abraham, entrato nei minuti finali. Roma da sola al terzo posto, a +3 sul Milan

LA CLASSIFICA