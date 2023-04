Napoli-Verona 0-0: video, gol e highlights

Il Napoli arriva al ritorno dei quarti di Champions con un pari contro il Verona, che porta a casa un punto preziosissimo per la corsa salvezza. Spalletti pensa al Milan e fa turnover, gli azzurri nel 1° tempo non sono mai pericolosi ad eccezione di un autogol di Gaich annullato per fuorigioco di Olivera. Nella ripresa entrano Kvara e soprattutto Osimhen, che si rivede al 73': la situazione cambia e il nigeriano spacca la traversa con un gran tiro. Nel recupero il Verona spreca un contropiede con Ngonge

